Coronavirus: Nardini (Lega), chiusa per sanificazione sede Municipio Roma XV

- Il coordinatore della Lega nel Municipio Roma XV, Andrea Nardini, in una nota dichiara: "Apprendiamo che la sede del XV Municipio è stata chiusa per una sanificazione straordinaria, dopo che il parente di una dipendente è risultato positivo al Coronavirus". "Alla famiglia della funzionaria - aggiunge l'esponente della Lega - auguriamo il meglio e confidiamo nella pronta guarigione del proprio congiunto. Assolutamente da rivedere però la strategia di comunicazione del Municipio in un caso di emergenza come questo. Fino all'ora di pranzo di oggi, infatti, non erano presenti avvisi né tantomeno comunicazioni del Direttore apicale amministrativo sul sito istituzionale del Municipio. Non c'è stato un comunicato stampa ufficiale e da altre fonti online apprendiamo anzi come non sia stato nemmeno inviato un messaggio o una telefonata alle decine di consiglieri municipali del XV". "Qualora fosse vero - aggiunge - sarebbe davvero una mancanza grave nei confronti dei rappresentanti eletti del territorio e delle loro famiglie. Per comunicare l'episodio solo un post arrivato in tarda serata di ieri, a meno di duemila persone che seguono la pagina Facebook del presidente, fortunatamente ripreso oggi da qualche testata attenta. Evidentemente - conclude - quello di utilizzare solo alcuni canali social network è un 'vizietto" comune nel M5s a tutti i livelli, con buona pace di categorie vulnerabili come, ad esempio, gli anziani che sono purtroppo poco avvezzi all'utilizzo di tale tecnologia".(Com)