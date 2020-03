Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 50.418 persone contagiate, 3.780 casi in più di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 50.418 le persone ancora contagiate dal Covid-19 in Italia. si tratta di 3.780 casi in più rispetto a ieri ma in calo rispetto alla rilevazione del giorno precedente quando la crescita era stata di 3957 casi. E' il secondo giorno consecutivo che i dati calano. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi è di 63.927 a cui vanno sottratte le 6.077 vittime e i 7.432 guariti.(Rin)