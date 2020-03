Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 3.204 in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle 50.418 persone contagiate dal coronavirus 20.692 sono ricoverati con sintomi, 26.522 si trovano in isolamento domiciliare e 3.204 in terapia intensiva È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)