Egitto: rinviata al 30 marzo udienza studente Patrick George Zaki

- La Suprema procura della sicurezza dell'Egitto ha rinviato per la seconda volta l'udienza di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato il 7 febbraio dopo essere arrivato al Cairo per quella che doveva essere una breve visita a casa. Lo riferisce la pagina Facebook "Patrick libero". Il giovane non è stato trasferito dal centro di detenzione dove si trova, il carcere di Tora, alla sede della Procura. La Procura ha deciso di rinviare l'udienza di Patrick al 30 marzo. "Stiamo ancora cercando di individuare la base giuridica che attualmente consente a Patrick di essere tenuto in custodia in attesa del caso", si legge su Facebook. Oggi segna la fine dei 45 giorni di custodia cautelare precedentemente stabiliti dall'accusa. (Res)