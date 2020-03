Coronavirus: Politi-Bordoni (Lega), subito commissione per trovare soluzione su Atac

- Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina, e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d'Aula, in una nota dichiara: "Desta grandissima preoccupazione la scelta dell'azienda di ricorrere alla cassa integrazione per 4000 lavoratori, in assenza di qualsiasi prospettiva gestionale presente e futura. Dopo la fallimentare gestione degli ultimi anni, il colpo di grazia è quello di scaricare sui dipendenti ogni costo". "Pretendiamo una riunione urgente della commissione preposta - aggiungono gli esponenti della Lega - per analizzare nel dettaglio il piano e migliorarlo. Non permetteremo che questa emergenza venga utilizzata per non fornire alcuna garanzia ai lavoratori, che tra l'altro stanno operando in condizioni di totale insicurezza personale, e continuare a non affrontare i problemi strutturali dell'azienda. La commissione da domani potrà essere convocata anche in video conferenza, si provveda subito". (Com)