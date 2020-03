Coronavirus: Oms, possibile cambiare traiettoria dell’epidemia

- È possibile “cambiare la traiettoria” della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Non siamo prigionieri delle statistiche. Non siamo astanti indifesi. Possiamo cambiare la traiettoria della pandemia”, ha dichiarato Ghebreyesus. “I numeri contano, perché non sono solo numeri. Sono persone, le cui vite e famiglie sono state devastate”, ha aggiunto il direttore dell’Oms. "Riconosciamo anche che c'è un disperato bisogno di terapie efficaci. Al momento non esiste un trattamento che si è dimostrato efficace contro il coronavirus”, ha sottolineato Ghebreyesus, apprezzando gli sforzi per della ricerca a livello internazionale per trovare una cura.(Res)