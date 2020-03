Libia-Italia: Bashagha incontra ambasciatore Buccino a Tripoli

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha incontrato oggi l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno del Gna in una nota. Durante l'incontro, tenutosi presso l'ufficio del ministero a Tripoli, si è discusso della cooperazione in corso tra i due paesi in diversi settori, in particolare nel campo della sicurezza, del supporto e della formazione dei dirigenti della polizia libica. Le parti hanno discusso, inoltre, di una serie di questioni di interesse comune tra i due paesi. (Lit)