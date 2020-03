Coronavirus: De Magistris, sopprimeremo tutti i tributi per il 2020

- "Domenica pomeriggio, via Skype, abbiamo tenuto una giunta comunale di 5 ore prendendo diverse decisioni che inizio qui ad evidenziare e che saranno specificate in vari provvedimenti emessi nei prossimi giorni". Lo ha scritto sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha pubblicato un elenco di azioni e programmi amministrativi per fronteggiare l'emergenza coronavirus: "Fortemente rafforzati i servizi di accoglienza ed assistenza per i senza fissa dimora: potenziamento delle unità di strada, sistemazione di tende per dare ristoro alimentare ed assistenza sanitaria, individuazione di un luogo al coperto in cui garantire notti ed eventuali quarantene;‬ i dipendenti comunali continueranno a lavorare quasi tutti da casa, ad eccezione di quelle mansioni che non possono essere espletate nella propria abitazione;‬ approvvigionamento autonomo di mascherine e distribuzione a tutti coloro che ne hanno bisogno, tenuto conto che quanto consegnato dalla protezione civile nazionale e regionale è assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno". (segue) (Ren)