Coronavirus: De Magistris, sopprimeremo tutti i tributi per il 2020 (2)

- De Magistris ha poi passato un elenco di iniziative che vanno dalla previsione di un fondo napoletano per assistere chi rimarrà senza reddito a un premio per chi invece ha continuato a lavorare, un sostegno economico alle attività commerciali e produttive. Quindi il Comune di Napoli pensa alla soppressione di tutti i tributi per l'anno in corso, a fornire vitto e alloggio a medici e infermieri che si troveranno a lavorare in città, accelerare le assunzioni per le società di igiene pubblica, ospitare gratis vittime di violenza, incentivare la spesa a domicilio. Infine l'allestimento di piattaforme social culturali con artisti di levatura e di consigli alimentari oltre a incontri sul web con gli psicologi aperti a chi avrà bisogno di un aiuto di natura mentale. (Ren)