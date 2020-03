Roma: Pd Municipio Roma VIII, cordoglio per morta Angelina De Lipsis, presto azioni in suo ricordo

- "Rimaniamo attoniti davanti alla notizia della morte della nostra iscritta Angelina De Lipsis, staffetta partigiana, residente nel Municipio Roma VIII". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il segretario del Partito democratico Roma VIII Flavio Conia e il capogruppo del Partito democratico al Municipio Roma VIII Claudio Mannarino. "Roma perde, in questo periodo buio per il nostro Paese - aggiungono gli esponenti del Pd - un'altra voce che ha saputo farsi ascoltare e combattere nel mare nero del nazifascismo. È stato un onore per noi fregiarci della sua presenza tra le fila di chi sostiene e ha sostenuto il nostro Partito. Perdiamo una storica combattente che, con la sua storia, continuerà ad insegnare ed insegnarci a lottare, sempre. Sarà nostro compito portare il suo nome a conoscenza di tutti i cittadini del Municipio Roma VIII e celebrare la sua figura con una commemorazione pubblica, vissuta da tutta la cittadinanza". (Com)