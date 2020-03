Coronavirus: Iss, settimana decisiva per curva contagi

- "Questa è una settimana importante per valutare l'andamento delle curve epidemiche". Lo ha affermato il professor Aldo Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Il contributo delle curve arriva dalle regioni in cui la circolazione è forte, al nord, e vogliamo evitare che queste curve si riproducano al sud. Il contributo delle altre regioni a questa curva, non del nord, è ridotto ma la scommessa del paese è evitare che non si riproducano", ha aggiunto.(Rin)