Coronavirus: Gallera, in Lombardia fatto 73mila tamponi, più di tutti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo passati da tre a 22 laboratori che fanno 5mila tamponi al giorno". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del quotidiano punto stampa a Palazzo Lombardia sull'emergenza Coronavirus. "A oggi abbiamo fatto 73mila tamponi, siamo quelli che hanno fatto più tamponi in assoluto in Italia e siamo quelli che ne hanno più di tutti: in magazzino ne abbiamo 1,8 milioni". "Li facciamo – ha spiegato Gallera - seguendo le indicazioni dell'Iss", specificando che "quelli molto veloci sono stati fatti testare da esperti e hanno dimostrato di non essere affidabili: sono stati fatti a persone che erano in ospedale, con una diagnosi positiva rilevata dagli altri tamponi, hanno dato risultato negativo". (Rem)