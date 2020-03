Coronavirus: assessore Mattinzoli, mia guarigione sembra più vicina

- "Caro presidente, cari amici e colleghi di Giunta, oggi è stata forse la giornata più significativa dai primi giorni della malattia". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, in un messaggio audio inviato al presidente, Attilio Fontana. "Quella di oggi - ha aggiunto - è una tappa molto importante perché la guarigione sembra essere più vicina. Vi abbraccio tutti, mi dispiace non essere lì con voi, sul fronte, a combattere questo nemico invisibile. Un abbraccio". (Com)