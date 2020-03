Guinea-Conakry: violenze nel giorno del referendum costituzionale, l'opposizione boicotta il voto (2)

- Sono stati oltre 5,3 milioni gli elettori chiamati a rinnovare i 114 deputati del parlamento e ad esprimersi sul progetto di riforma costituzionale. Circa 2,5 milioni di nominativi, un terzo del totale, erano stati eliminati pochi giorni fa dalle liste della Commissione elettorale nazionale (Ceni) su richiesta della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Cedeao), che ha denunciato la presenza di migliaia di doppioni e nominativi fantasma. Il voto, inizialmente previsto lo scorso 1 marzo ma in seguito rinviato su pressione dell'opposizione e della comunità internazionale che avevano sollevato preoccupazioni sulla regolarità delle liste elettorali, si è tenuto peraltro nonostante nel paese si siano registrati i primi due casi di coronavirus. Il doppio scrutinio, voluto in modalità congiunta da Condé e la cui data era stata già più volte rinviata, è stato al centro delle preoccupazioni del Fndc, che vede nel progetto di riforma costituzionale un tentativo del capo dello Stato di ripresentarsi alle elezioni presidenziali di ottobre per un terzo mandato, non contemplato dalla Costituzione attuale. (segue) (Res)