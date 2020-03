Guinea-Conakry: violenze nel giorno del referendum costituzionale, l'opposizione boicotta il voto (3)

- Nell'annunciare in un primo momento - alla fine di febbraio - il rinvio del voto in attesa che la Cedeao fornisse alla Ceni l’attesa relazione degli esperti sui registri elettorali, Condè Aveva tenuto a precisare le motivazioni della scelta. "Non è né una capitolazione, né un ritiro", aveva dichiarato il capo dello Stato parlando in diretta all'emittente televisiva nazionale, sostenendo che il rinvio rispondesse a un'esigenza di responsabilità. Condé aveva quindi promesso che "il popolo della Guinea esprimerà liberamente la propria scelta attraverso il referendum e sceglierà liberamente i propri deputati". Solo i partiti già in corsa, aveva poi aggiunto, potranno partecipare alle elezioni legislative. In un secondo momento, il presidente della Commissione elettorale, Amadou Salifou Kebé, aveva dichiarato che per le stesse ragioni ci trasparenza internazionale il voto non si sarebbe svolto nemmeno il 15 marzo. Nel frattempo, la pandemia di coronavirus che ha colpito anche il paese ha determinato l'annullamento dell'attesa missione nel paese di una delegazione Cedeao alla quale avrebbero dovuto partecipare i presidenti nigeriano Muhammadu Buhari, l'ivoriano Alassane Ouattara, il nigerino Mouhamadou Issoufou ed il ghanese Nana Akufo-Addo. (segue) (Res)