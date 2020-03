Guinea-Conakry: violenze nel giorno del referendum costituzionale, l'opposizione boicotta il voto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum costituzionale, e soprattutto la decisione di Condé di accoppiarlo alle elezioni legislative, avevano scatenato violente proteste già nei mesi scorsi che avevano causato la morte di oltre 20 persone. Due leader del Fndc, Ibrahima Diallo e Sekou Koundouno, sono stati inoltre incriminati di recente da un tribunale di Conakry ed incarcerati. Il loro avvocato, Mohamed Traoré, ha spiegato che entrambi sono stati accusati di "disprezzo per gli agenti, violenza e aggressione", oltre che di aver coordinato la "produzione, diffusione e messa a disposizione di dati che potrebbero disturbare l'ordine pubblico o violare la dignità umana". I due uomini sono considerati vicini al coordinatore dell'Fndc, Abdourahmane Sanoh, e dopo essere stati arrestati dalle forze di sicurezza sono stati trasportati in un luogo sconosciuto. Fra le principali critiche rivolte dall’opposizione al nuovo testo costituzionale c'è quella di essere troppo "permissivo" su alcuni aspetti fondamentali della democrazia nazionale e di aprire di fatto le porte ad un accentramento del potere amministrativo e giudiziario nelle mani del presidente in carica, il cui mandato viene esteso da cinque a sei anni. Nel testo sottoposto a referendum si precisa infatti che "il presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto per un mandato di sei anni, rinnovabile una volta" ed è possibile “esercitare più di due termini presidenziali, consecutivi o meno". Non si fa inoltre accenno, sottolinea l'opposizione, al divieto per il capo dello Stato di impegnarsi in attività politiche, come previsto dalla Carta attuale. (segue) (Res)