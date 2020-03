Guinea-Conakry: violenze nel giorno del referendum costituzionale, l'opposizione boicotta il voto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli elementi di preoccupazione rientra anche la volontà di ridimensionare la figura del primo ministro, che nella nuova Costituzione potrà essere costretto a dimettersi se tre quarti dei deputati del parlamento voteranno in questo senso, e l’intenzione di riformare la Corte costituzionale, sottomettendo la nomina del suo presidente direttamente alla volontà del capo dello Stato. Se Condé ha sostenuto, da parte sua, che la nuova Costituzione preveda la tutela di diritti importanti, come l’abolizione della pena di morte (sancita dal codice penale dal 2016) o il divieto di praticare mutilazioni genitali femminili, dando rilievo anche all’impegno per la parità di genere o l’istruzione obbligatoria, il capo dello Stato ha battuto in diverse occasioni il chiodo di un referendum che risponde ad un dibattito popolare. "Esiste un dibattito sull'argomento, non lo possiamo negare", ha detto Condé ad aprile scorso parlando ad Abidjan, in Costa d'Avorio. "Il popolo guineano è un popolo sovrano (...). Non possiamo impedire alle persone di esprimersi se lo desiderano". (segue) (Res)