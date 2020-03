Guinea-Conakry: violenze nel giorno del referendum costituzionale, l'opposizione boicotta il voto (6)

- Ad alimentare le polemiche su una possibile ricandidatura di Condé si erano poi aggiunte, nel gennaio 2019, le dichiarazioni rilasciate dall'ambasciatore russo a Conakry, Alexander Bregadze, che in un intervento all'emittente televisiva nazionale guineana aveva definito l’ottantaduenne capo dello Stato guineano una figura "leggendaria e necessaria" per il futuro del paese. "Siamo realisti: siamo testimoni di una grande riuscita della Guinea, del suo presidente e del suo governo", aveva detto Bregadze, per il quale i ministri dell'esecutivo “entreranno nella storia della Guinea come la 'generazione Alpha Condé' “. In questo contesto di profonda tensione e divisione, le opposizioni riunite nell’Fndc hanno iniziato a promuovere partecipate manifestazioni contro il contestato progetto di legge. In un comunicato diffuso al termine di una protesta a fine novembre, il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione ha annunciato con soddisfazione la partecipazione di oltre 2 milioni di persone a quello che la coalizione considera il "quinto atto" della mobilitazione del popolo guineano contro un "regime draconiano e il suo progetto illegale di una nuova costituzione antidemocratica". Nel documento, il Fronte ha inoltre ribadito la sua "piena solidarietà" ai leader dell'opposizione attualmente detenuti, chiedendone il "rilascio immediato e incondizionato" e richiedendo che "sia resa giustizia alle famiglie delle 22 vittime", di età compresa tra 14 e 32 anni, che sono morte durante o al margine delle manifestazioni anti governative. (segue) (Res)