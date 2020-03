Guinea-Conakry: violenze nel giorno del referendum costituzionale, l'opposizione boicotta il voto (8)

- Sulla stessa linea l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Joseph Borrell, che in un discorso tenuto al Parlamento europeo di Strasburgo lo scorso 14 febbraio ha sottolineato che “la prospettiva di una nuova Costituzione, aumentando la possibilità per il presidente Condé di rimanere al potere oltre la fine del suo secondo e ultimo mandato, (...) ha portato a frequenti manifestazioni contro un terzo mandato” nelle quali "circa 30 manifestanti hanno perso la vita, presumibilmente uccisi da colpi di arma da fuoco delle forze di sicurezza”. A questo proposito l'Ue ha ripetutamente chiesto indagini appropriate per chiarire le circostanze di questi incidenti e giudicare i responsabili. Con l’aumento degli appelli internazionali a garantire per domenica un processo di voto trasparente, l’Fndc ha dichiarato questa settimana di non riconoscere più Alpha Condé come presidente del paese e ne ha chiesto le "immediate dimissioni", invitando tutti i cittadini a mobilitarsi "per la resistenza". (Res)