Coronavirus: Giro (FI), non abbassare la guardia nel Lazio

- I dati del Lazio "destano qualche speranza, che finalmente la curva epidemica rallenti e possa presto incominciare a flettere un pò". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Sono 193 i contagi di ieri - aggiunge - e 157 quelli di oggi. E solo Roma rileva un lieve aumento, con 50 contagi ieri e 58 oggi. Occorre però sempre considerare che parliamo di casi di positività accertati con tampone perché sintomatici, a fronte di un numero certamente più alto di positività asintomatica che non viene certificata e che per questo occorre confinare solo restando a casa per sviluppare la normale incubazione di 14/21 giorni. Quindi nel Lazio non si dovrà mai abbassare la guardia sopratutto ora che il picco epidemico regionale appare approssimarsi. E bisogna restare chiusi in casa evitando di usare (esagerando) la spesa al supermercato o la passeggiata col cane come un pretesto, perché così si diffonde il contagio mettendo a rischio la salute di milioni di abitanti di Roma e del Lazio e la tenuta del nostro sistema sanitario. A ciò si deve infine aggiungere che il comune di Fondi - da alcuni giorni zona rossa per un focolaio di infezione diffusa - sta procedendo ai tamponi su alcuni soggetti e i loro possibili contatti familiari e amicali e ciò potrà senz'altro aumentare il numero di positivi della provincia di Latina e quindi del Lazio nel suo complesso".(Com)