Ostia: minacciano con pistola una donna che guida Bmw e le rapinano l’auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno puntato la pistola contro una Bmw in transito in via della Martinica ad Ostia costringendo la donna 49enne cittadina cinese che era alla guida a fermarsi. A quel punto i tre uomini, con il volto travisato dalle mascherine sanitarie, hanno fatto scendere la conducente. I tre sono entrati in auto dileguandosi in pochi secondi. Alla donna non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia e denunciare la rapina subita. Indagano gli agenti del commissariato di Roma Lido.(Rer)