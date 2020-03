Agricoltura: Coldiretti Lombardia, arrivato decreto regionale uso siero in biogas, misura che sta aiutando intera filiera

- Il decreto regionale che consente, con una semplice comunicazione all’Ats competente, di destinare il siero di latte tal quale o concentrato presso gli impianti di biogas si sta rivelando un aiuto concreto per la filiera, arrivato in tempi rapidi. Lo afferma la Coldiretti Lombardia a distanza di una settimana dell’entrata in vigore di questa misura. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una possibilità, di carattere straordinario e temporaneo, sollecitata dal comparto lattiero caseario per affrontare una situazione di emergenza che il settore sta affrontando. Questa opzione – continua la Coldiretti regionale – sta aiutando a garantire la continuità produttiva, in un momento in cui ci sono tentativi di speculazione pericolosi per la tenuta del sistema. “Il nostro ringraziamento va all’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi – commenta Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia – che si è subito fatto carico della situazione di difficoltà che sta attraversando il comparto lattiero – caseario, strategico soprattutto in una regione come la nostra che produce oltre il 40 per cento dell’oro bianco nazionale”. (Com)