Coronavirus: Baglio-Piccolo (Pd), Raggi pubblichi sul sito Roma Capitale sanificazioni effettuate e quelle programmate

- Da giorni si ripetono le dichiarazioni della sindaca Raggi e di altri esponenti della maggioranza su operazioni di sanificazione delle strade. Lo dichiarano, in una nota congiunta, le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. "Di queste sanificazioni - aggiungono le esponenti del Pd - molti cittadini ci scrivono chiedendo calendarizzazioni e programmi per sapere quando queste operazioni interesseranno le loro strade e i loro quartieri. Abbiamo fatto istanza di accesso agli per conoscere esattamente la portata delle sanificazioni effettuate e il programma relativo ai prossimi interventi. In queste ore in cui tutti vivono con grande tensione l'emergenza contagio serve maggiore trasparenza e non solo vaghe dichiarazioni. La sindaca Raggi pubblichi sul sito di Roma Capitale l'elenco delle sanificazioni effettuate, di quelle in programma è da chi sono svolte". (Com)