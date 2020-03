Coronavirus: colloquio telefonico tra presidente egiziano Al Sisi e omologo cinese Xi Jinping

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha intrattenuto quest'oggi una conversazione telefonica con l'omologo cinese, Xi Jinping, incentrata sulla cooperazione per combattere il nuovo coronavirus. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale Bassam Radi in una nota pubblicata su Facebook. "Lodando i successi della Cina nel contenere il virus, Al Sisi ha auspicato un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra le autorità sanitarie di entrambi i paesi", riferisce Radi, il quale menziona al riguardo anche un "meccanismo di gestione della crisi" legata alla Covid19. "Esprimendo gratitudine per il rapido sostegno che l'Egitto ha mostrato durante la crisi, Xi Jinping ha confermato il pieno sostegno della Cina agli sforzi del paese nordafricano nella lotta contro il coronavirus", prosegue il portavoce. L'Egitto è stato tra i primi paesi ad inviare una delegazione governativa in Cina per apprendere il "know how" cinese contro la pandemia. I due leader hanno discusso anche della "cooperazione strategica" della condivisione dell'exprtise cinese e della formazione dei quadri egiziani "in tutti i campi". (Cae)