Coronavirus: Algeria, attese stasera nuove restrizioni per contenere la pandemia

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha presieduto oggi l’Alto Consiglio per la sicurezza dello Stato, alla presenza di alti funzionari civili e militari. Al centro delle discussioni l'attuale situazione nel paese e le misure adottate per far fronte alla diffusione della pandemia del nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Secondo un’anticipazione dell’agenzia di stampa ufficiale algerina “Aps”, stasera dovrebbero essere annunciate nuove decisioni per rafforzare le misure di sicurezza contro la Covid-19. Secondo il quotidiano "Echorouk", Tebboune ha ordinato a tutte le istituzioni di elevare il livello di allerta nei confronti del coronavirus ai massimi livelli. In particolare, il presidente della Repubblica ha ordinato a "tutte le istituzioni e i servizi statali di elevare il livello di allerta delle minacce al più alto e di assicurare un coordinamento costante tra loro in modo che il cittadino si senta rassicurato". Tebboune ha affermato che la responsabilità primaria del cittadino è l’autodisciplina e il rispetto delle misure preventive, chiedendo di perseguire coloro che violano queste istruzioni per preservare la sicurezza della nazione. Con 201 casi confermati, l'Algeria è il terzo focolaio dell'Africa dopo l'Egitto e il Sudafrica. (segue) (Ala)