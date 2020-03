Coronavirus: Rossini (Misto), via da casa autori maltrattamenti domestici

- La deputata del gruppo Misto Emanuela Rossini, in un post su Facebook, lancia l'allarme sulle violenze domestiche e scrive: "Le mura di casa proteggono dal Covid-19, ma non dai maltrattamenti domestici. Dalla Procura di Trento una direttiva rivoluzionaria che allontana da casa il maltrattante e non la vittima con i minori". Proprio in merito a ciò, la parlamentare informa che sono in corso contatti tra i parlamentari di altre Regioni, "informando anche la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Bonetti. Potrebbe diventare - osserva Rossini - un nuovo modello da sperimentare, a mio parere importante se, con l'allontanamento dall'abitazione, si rendono vincolanti percorsi rieducativi per il reo di violenza". (Rin)