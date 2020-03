Libano: ministero Finanze, sospeso pagamento tutte obbligazioni in valuta estera

- Il governo libanese ha deciso di sospendere il pagamento di tutte le obbligazioni in valuta estera per preservare i depositi le riserve monetarie non in lire libanesi. Lo ha annunciato oggi il ministero delle Finanze. Lo scorso 7 marzo il governo aveva sospeso il pagamento di obbligazioni in valuta estera del valore di 1,2 miliardi di dollari, a causa della situazione economico-finanziaria che attraversa il paese. Alla situazione pregressa, oggi si aggiunge l'impatto sull'economia delle misure prese per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Il governo resta impegnato nella sua iniziativa basata su tre assi di riforma economica e sta per elaborare un piano macroeconomico duraturo per modificare l'andamento dell'economia. (Lib)