Alitalia: Uil, bene incontro con il governo ma con riserva

- E' positiva "la volontà espressa oggi dal governo di costituire una compagnia aerea di bandiera di proprietà dello Stato e la previsione di aprire alla partecipazione nel board delle rappresentanze dei lavoratori, così come Uiltrasporti aveva già chiesto da tempo". Lo affermano il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo e quello della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. "E' apprezzabile l'impegno assunto oggi di ridefinire le norme che regolano la concorrenza nel settore e le tariffe aeroportuali, perché urgono risposte alle imprese italiane e ai lavoratori di tutte compagnie aeree e dell'intera filiera del trasporto aereo - sottolineano -. Il nostro giudizio rimane sospeso su quanto non si è discusso oggi e che deve necessariamente essere oggetto di confronto sin dai prossimi giorni, sulle modalità di nascita della newco e sul suo perimetro, sull'organico dei lavoratori, sulla dimensione della flotta e sui progetti di crescita che si devono mettere necessariamente in campo in previsione della ripartenza del mercato. Infine chiediamo l'immediata risoluzione del blocco al Ministero del Lavoro della Cigs Alitalia, che da ottobre 2019 ha ingiustamente penalizzato migliaia di lavoratori, e l'immediata ulteriore alimentazione del fondo di solidarietà del trasporto aereo, che al momento non è sufficiente a reggere l'impatto di quel che sta succedendo. Il trasporto aereo come è stato ribadito anche oggi dai Ministri, è strategico per il Paese ed è per questo indispensabile una tempestiva ripresa del confronto iniziato oggi".(Com)