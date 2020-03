India: coronavirus, da domani voli interni sospesi a tempo indefinito

- Il governo indiano ha ordinato la sospensione di tutti i voli domestici da domani, 24 marzo, e per un “periodo indefinito”, per contenere la diffusione dell’epidemia di coronavirus, dopo l’incremento dei casi oltre quota 400. Dal provvedimento sono esclusi i voli cargo. I voli internazionali erano già stati sospesi, dal 22 al 29 marzo, anche quelli con l’esclusione dei cargo. La nuova restrizione sui trasporti nazionali segue le misure di ieri, riguardanti il blocco fino al 31 marzo di tutti i collegamenti ferroviari per passeggeri, delle tratte autobus interstatali e dei servizi ferroviari metropolitani in tutto il paese. Ordini di chiusura delle attività non essenziali e di permanenza in casa delle persone sono stati emanati in 82 distretti di 19 Stati e Territori dell’Unione (la federazione indiana comprende 28 Stati e otto Territori). (Inn)