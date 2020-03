Coronavirus: è italiana la prima vittima del Parlamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' italiana la prima vittima di coronavirus del Parlamento europeo. Questo a quanto si apprende a Bruxelles dai media locali. Si tratta di un agente contrattuale esterno di 41 anni che lavorava come tecnico informatico alla direzione generale Innovazione e Supporto Tecnologico del Parlamento europeo. La stampa belga riferisce che l'uomo è morto ieri dopo essere stato ricoverato all'inizio della settimana scorsa. Il peggioramento, a quanto viene riportato, è stato rapido: l'uomo è stato intubato e messo in coma artificiale mercoledì; e ieri il decesso. Il Parlamento dell'Ue non ha reso noto il nome dell'uomo per rispetto della famiglia e delle regole sulla privacy. A quanto riportato dai media locali si tratta Giancarlo Agostino D.M. (Beb)