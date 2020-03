Coronavirus: Etiopia, premier Ahmed annuncia chiusura di tutti i confini

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato la chiusura di tutti i confini dell'Etiopia per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Fana", alle forze di difesa nazionali è stato ordinato di bloccare a partire da oggi il movimento delle persone lungo tutti i confini, ad eccezione che per i beni essenziali in arrivo nel paese. Il premier ha inoltre affermato che saranno rafforzate le misure adottate dal governo per interrompere gli assembramenti di un grosso numero di persone e mantenere le distanze sociali. Ahmed ha anche invitato le istituzioni governative, compresi i partiti politici, ad aderire al distanziamento sociale e alle misure preventive durante le riunioni e ha invitato le istituzioni governative a facilitare le misure per evitare il sovraffollamento. Il governo, ha poi annunciato il premier, ha anche stanziato 5 miliardi di birr (circa 142 milioni di euro) per combattere la diffusione del virus. La scorsa settimana la compagnia Ethiopian Airlines ha sospeso tutti i voli da e verso 30 paesi nell'ambito delle misure per arginare la pandemia di Covid-19). Il governo ha inoltre deciso di rilasciare i detenuti con figli, la cui pena sta per scadere e tutti i detenuti arrestati per reati minori. Annunciata anche la chiusura dei locali notturni mentre le istituzioni religiose decideranno autonomamente le misure da prendere per prevenire la diffusione del virus. In Etiopia sono finora 11 i casi confermati di contagio da Covid-19. (Res)