Cultura: la Galleria d’arte nazionale moderna e contemporanea di Roma sbarca sul web

- In questo periodo in cui musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sono chiusi a casa dell’emergenza coronavirus, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Nell’ambito di questa operazione anche la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma è sbarcata sul canale Youtube del ministero dei Beni culturali e del Turismo. Cristiana Collu, direttrice della Galleria, presenta in video “Time is out of joint”: il rivoluzionario allestimento della Galleria, in cui il visitatore è strumentalmente disorientato, per poter approcciare l’arte ponendosi domande e misurarsi nell’interpretazione.(Com)