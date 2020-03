Coronavirus: 77 lauree in streaming in tre giorni al campus di Piacenza dell’Università Cattolica

- Laurearsi a distanza in una delle zone più colpite dal virus Covid-19 e nel pieno del picco dei contagi. Sono 77 i giovani laureandi magistrali e triennali della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che a Piacenza discutono le loro tesi “virtualmente” tra oggi lunedì 23 e mercoledì 25 marzo. “Sin dal primo giorno in cui abbiamo avvertito concretamente l'impatto del coronavirus sulle nostre vite, abbiamo lavorato per mantenere viva la relazione, il contatto con i nostri studenti, che ci hanno risposto con la determinazione a non mollare, con lo stimolo ad andare avanti esplorando insieme nuove strade. Le lauree che si discutono in questi giorni a Piacenza rappresentano l'inizio, inatteso e davvero impensabile, di un nuovo traguardo”, spiega la preside Anna Maria Fellegara in un accorato messaggio registrato per l'occasione. Tra i primi a laurearsi Stefania Cheng, che ha tagliato il traguardo in "Gestione d'azienda". “Ho apprezzato gli sforzi di tutti per rendere possibile la sessione di laurea prima possibile e ringrazio la commissione e i tecnici per il supporto e per tutto il lavoro dietro le quinte. Ricorderò la mia laurea come momento molto solenne e importante. Non vedo l'ora che finisca l'emergenza sanitaria per poter festeggiare appropriatamente questo traguardo e per poter dare il mio contributo”, racconta la neolaureata. (segue) (com)