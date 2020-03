Coronavirus: 77 lauree in streaming in tre giorni al campus di Piacenza dell’Università Cattolica (2)

- Anche Erica Bosco, attualmente impegnata in uno stage presso Accenture, si è laureata oggi con una tesi su The New Customer Experience: il ruolo del servicescape nella digital age”. “Sono totalmente soddisfatta della mia esperienza in Università Cattolica. Sono stati due anni sicuramente impegnativi ma allo stesso tempo mi hanno fortemente arricchita dal punto di vista sia professionale sia personale”, dichiara. Tosca Preti si laureerà mercoledì in "Global Business Management" e avrà accanto la sua più grande sostenitrice, nonna Mariuccia di 82 anni, che potrà partecipare alla proclamazione dalla sua comoda poltrona di Borgomanero, tra il lago d'Orta e il lago Maggiore. “Se la laurea fosse stata in presenza, la nonna non avrebbe potuto partecipare alla discussione: ecco se vogliamo vedere un lato positivo della discussione online, è questo. Terminerò così questo percorso da dove tutto ha avuto inizio: dalla mia scrivania, fedele compagna di nottate in sessione. Lo scorso ottobre ho avuto l'onore di assistere alla lectio cathedrae magistralis tenuta da Mario Draghi nell'aula magna della sede di Milano dell'Università Cattolica. Nel suo intervento, l'ex presiedente della Bce ha sottolineato come siano importanti conoscenza, coraggio e umiltà. Sono grata alla Cattolica perché mi ha trasmesso questi tre valori in ogni istante della mia esperienza universitaria”. (com)