Coronavirus: Mammì (M5S Lombardia), Rsa tra i luoghi più colpiti, tampone per tutti

- "È necessario prevedere la prova del tampone a tutti i pazienti e agli operatori che lavorano nelle Rsa per permettere di trovare poi soluzioni idonee per le persone positive". Lo propone in una nota il consigliere regionale del M5S Lombardia Gregorio Mammì. "Regione Lombardia - prosegue il pentastellato - deve assolutamente intervenire al più presto. Lo deve fare per rispetto nei confronti degli operatori, dei pazienti e delle loro famiglie". "Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di strutture che si trovano a dover gestire pazienti sintomatici a cui non vengono fatti i tamponi e senza una procedura chiara e si rilevano diverse difficoltà, dall'allestimento delle camere mortuarie l'igienizzazione insufficiente delle strutture", riferisce Mammì, che conclude: "L'assessorato al Welfare deve fare chiarezza e assumere un protocollo chiaro è univoco per tutte le strutture residenziali e verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuale, delle linee guida per la gestione delle mense, delle cucine e dei dipendenti". (com)