Polonia: Kaczynski (PiS), amministrative dimostrano che presidenziali sono ancora possibili

- Le elezioni amministrative suppletive svoltesi ieri in alcuni comuni polacchi mostrano che lo svolgimento delle presidenziali il 10 maggio è ancora assolutamente possibile. E' la valutazione fatta dal presidente di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, in conversazione con l'agenzia di stampa "Pap". Le elezioni si sono tenute nei comuni di Patnow, Smykow, Biala Piska, Wierzchlas e Jaroslaw. L'affluenza maggiore è stata osservata a Smykow, nel voivodato di Santa Croce, ed è stata pari al 43,1 per cento. La più bassa è stata registrata a Wierzchlas, nel voivodato di Lodz, ovvero il 9,48 per cento. "Abbiamo a che fare con una situazione che conferma la tesi per la quale le elezioni al momento in Polonia si possono ancora fare. Spostarle è, da un punto di vista costituzionale, un evento straordinario. Devono esserci motivi che al momento non ci sono", ha dichiarato Kaczynski. (Vap)