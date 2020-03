G20: Gentiloni, focus sulle misure per fronteggiare impatto economico coronavirus

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conference call del G20 ha sottolineato la gravità della pandemia che sta colpendo l'Europa. Lo ha scritto Gentiloni sul suo profilo Twitter ufficiale. "Alla Conference call del G20 ho sottolineato a nome della Ue la gravità della pandemia in Europa e le misure per fronteggiare l'impatto senza precedenti per le nostre economie. Vincere la battaglia per la vita e prepararsi alla ricostruzione", ha scritto Gentiloni. (Beb)