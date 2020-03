Russia: ambasciatrice britannica incontra Paul Whelan, suoi diritti devono essere rispettati

- L’ambasciatrice del Regno Unito in Russia, Deborah Bronnert, ha incontrato oggi Paul Whelan, cittadino statunitense (e britannico) attualmente detenuto nel carcere moscovita di Lefortovo con l’accusa di spionaggio. Lo si apprende da una nota dell’ambasciata britannica nella Federazione Russa. “Come abbiamo ribadito più volte, i diritti fondamentali di Paul Whelan, incluso quello ad un processo equo, devono essere rispettati: oggi sono stata in tribunale per asserire nuovamente questo concetto”, ha detto l’ambasciatrice, secondo quanto riportato da un tweet dell’ambasciata. Lo scorso 4 febbraio, un tribunale di Mosca ha respinto l'appello di Whelan contro la sentenza dello scorso anno che ha concesso alle autorità russe il permesso di tenerlo in custodia fino al 29 marzo, in attesa di un processo. L'audizione si è tenuta a porte chiuse e i media sono stati ammessi solo in aula per ascoltare il verdetto, senza telefoni o telecamere, come riferito dai media statunitensi. A Whelan è stato proibito di parlare con i giornalisti. (segue) (Rum)