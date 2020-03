Germania: Merkel negativa a test coronavirus

- Ha dato esito negativo l'esame diagnostico per l'infezione da nuovo coronavirus effettuato oggi dal cancelliere tedesco Angela Merkel, da ieri 22 marzo in quarantena volontaria presso la propria abitazione privata di Berlino dopo essere venuta a contatto con un medico risultato poi contagiato. Come reso noto dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert, si tratta quello di oggi è il primo di una serie di test per il cornavirus cui Merkel si sottoporrà durante la quarantena. Nei giorni scorsi, il cancelliere tedesco si era vaccinata contro lo pneumocco, come disposto dal ministero della Salute tedesco per tutte le persone con più di 60 anni di età. Il medico che aveva somministrato il farmaco è successivamente risultato positivo al tampone per il coronavirus. (Geb)