Ue: Commissione pubblica consigli su attuazione linee guida per gestione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea ha pubblicato nuovi consigli pratici su come attuare le sue linee guida per la gestione delle frontiere, per far sì che le merci si spostino all'interno dell'Unione europea durante l'attuale pandemia. Lo ha reso noto con un comunicato stampa la Commissione europea, dopo l'annuncio fatto dalla presidente Ursula von der Leyen, con un video ufficiale. La Commissione ha spiegato che per garantire che le catene di approvvigionamento dell'Ue continuino a funzionare, gli Stati membri sono tenuti a designare tutti i pertinenti valichi di frontiera interna sulla rete transeuropea di trasporto (Ten-T) come valichi di frontiera "corsia verde". I valichi di frontiera verdi dovrebbero essere aperti a tutti i veicoli merci, qualunque sia la merce che trasportano. Attraversare il confine, compresi eventuali controlli e controlli sanitari, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti. (segue) (Beb)