Ue: Commissione pubblica consigli su attuazione linee guida per gestione frontiere (2)

- "La rete di trasporto dell'Ue collega l'intera Unione. Il nostro documento di orientamento ha lo scopo di proteggere le catene di approvvigionamento dell'Ue in queste difficili circostanze e di garantire che sia le merci che i lavoratori dei trasporti siano in grado di recarsi ovunque sia necessario", ha dichiarato la commissaria per i trasporti Adina Valean. "Un approccio collettivo e coordinato al trasporto transfrontaliero è oggi più importante che mai. Le corsie verdi sono anche specificamente progettate per proteggere i lavoratori dei trasporti in prima linea in questa crisi. Questa serie di raccomandazioni faciliterà la loro missione già stressante e porterà più sicurezza e prevedibilità al loro lavoro", ha aggiunto. (segue) (Beb)