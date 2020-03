Coronavirus: Raggi, avviato dialogo con ordine medici e psicologi per categorie fragili

- L'amministrazione di Roma Capitale ha avviato un'interlocuzione con l'Ordine degli psicologi e quello dei Medici. Lo ha detto, in diretta Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Con i medici vogliamo capire - ha spiegato Raggi - se le persone già prese in carico da Roma Capitale e che magari rimangono senza badante o simili hanno necessità di avere la spesa a casa, o i farmaci: faremo una mappatura di queste persone. Con gli psicologi invece stiamo attivando un programma di attività e progetti per alleviare la permanenza forzata a casa. In questo momento, per esempio, alcune convivenze possono essere più difficili, e questo potrebbe determinare ulteriori problemi, o ci sono persone costrette a casa da sole". Un pensiero anche per i bambini che non andando a scuola stanno vivendo "una situazione di alienazione rispetto alla vita ordinaria", ha concluso. (Rer)