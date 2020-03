Speciale difesa: Usa testano con successo prototipo missile ipersonico

- Il dipartimento per la Difesa degli Stati Uniti ha annunciato di aver testato con successo un prototipo di missile ipersonico che consentirà in futuro di eludere i sistemi di difesa aerea nemici. Il lancio è avvenuto dalla Pacific Missile Range Facility a Kauai, nelle Hawaii, il 19 marzo alle 22:30 ora locale. Il nome del prototipo è Common-Hypersonic Glide Body, o C-HGB, ed è stato lanciato e ha colpito con successo l’obiettivo designato, riferisce la dichiarazione del Dipartimento della Difesa, precisando che il test è avvenuto grazie alla collaborazione tra Marina militare statunitense ed Esercito. Le armi ipersoniche sono in grado di volare molto al di sopra la velocità del suono, a Mach 5 (livello che divide la velocità supersonica da quella ipersonica) e possono spostarsi tra diverse altitudini e azimut, rendendo più difficile il rilevamento dai sistemi di difesa aerea avversari. Il test del vettore C-HGB segna un importante passo avanti degli Stati Uniti nel colmare il presunto gap sulle armi ipersoniche rispetto a Cina e Russia. Il C-HGB sarà composto dalla testata dell'arma, dal sistema di guida, dai cavi e dallo scudo di protezione termica. Ogni servizio utilizzerà il C-HGB come base durante lo sviluppo di singoli sistemi d'arma come i lanciatori in grado di sparare le armi da terra o dal mare. Lo sviluppo di armi ipersoniche è una delle massime priorità di sviluppo del Dipartimento della Difesa e mira a schierare un'arma ipersonica tra entro la metà del 2020. "Questo test si basa sul successo che abbiamo avuto con Flight Experiment 1 nell'ottobre 2017, in cui il nostro C-HGB ha raggiunto un'elevata planata ipersonica alle nostre distanze target", ha affermato il vice-amministratore delegato Johnny Wolfe, direttore dei programmi di sistemi strategici della Marina, citato dal sito “Defensenews”. "In questo test abbiamo aggiunto ulteriori stress al sistema ed è stato in grado di gestirli tutti, grazie alla grande competenza del nostro team”, ha aggiunto Wolfe. "Oggi abbiamo convalidato il nostro progetto e ora siamo pronti per passare alla fase successiva che prevede lo schieramento di una capacità di attacco ipersonico", ha precisato. La Marina militare ha guidato la progettazione e lo sviluppo del C-HGB, mentre l'Esercito sta guidando il suo sviluppo nella produzione su vasta scala. Al momento non esiste una base industriale di armi ipersoniche negli Stati Uniti. (Nys)