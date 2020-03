Speciale difesa: Libia, ambasciata d’Italia condanna raid su Tripoli, Haftar accolga appello per la tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raid degli ultimi giorni su Tripoli sono “inaccettabili”: il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), accolga l’appello per una cessazione delle ostilità. Questo il messaggio pubblicato dall’ambasciata d’Italia a Tripoli. La nostra sede diplomatica, si legge nella nota, “ha accolto con favore la disponibilità del Governo di accordo nazionale (Gna) ad aderire a una tregua umanitaria per contrastare la minaccia posta dalla diffusione del coronavirus”. “Nel condannare con fermezza i continuati, inaccettabili bombardamenti che negli ultimi giorni hanno colpito quartieri residenziali di Tripoli e da ultimo il centro storico della capitale, rinnoviamo al generale Haftar la richiesta di accogliere in maniera costruttiva l’appello per una cessazione delle ostilità. Auspichiamo – conclude l’ambasciata – che una tregua umanitaria possa anche favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti sulla bozza di accordo per un cessate il fuoco definitivo nel quadro dei lavori della Commissione militare congiunta 5+5”. (Res)