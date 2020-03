Speciale difesa: ministro Guerini al telefono con presidente Cocer Esercito, rassicurazioni per militari

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha avuto una conversazione telefonica con il generale di brigata Francesco Maria Ceravolo, presidente del Consiglio centrale di rappresentanza militare (Cover) Esercito, durante la quale ha rassicurato i soldati e "si è complimentato per l’impegno che stanno mettendo in campo, assicurando la sua piena disponibilità a valutare con ogni possibile apertura le richieste avanzate dal Cocer Esercito a favore del personale impegnato a fronteggiare l’emergenza Covid-19". Lo si legge in una nota del Cocer Esercito diramata a seguito del comunicato stampa del Consiglio centrale della rappresentanza dei militari, redatto in data 19 marzo 2020, nel quale si chiedeva di eliminare la disparità economica tra il personale delle forze di Polizia e quello dell’Esercito. Il presidente del Cocer dell’Esercito italiano, si legge nella nota, esprime "soddisfazione per le parole del ministro Guerini e rimane in fiduciosa attesa degli interventi che potranno essere posti in essere in sede di conversione dei decreti legge in Parlamento a sempre migliore tutela delle donne e degli uomini delle Forze armate". (Com)