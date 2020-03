Speciale difesa: Libia, gli Stati Uniti invitano Haftar a cessare le ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invitano il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), a sospendere le operazioni militari, respingere le "tossiche" interferenze straniere e permettere alle autorità sanitarie in Libia di contrastare la pandemia di coronavirus. Lo si legge in una nota diramata dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. "Gli Stati Uniti si uniscono alla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) nell'accogliere con favore la decisione del capo del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al Sarraj di appoggiare un'immediata tregua umanitaria per permettere alle autorità locali di rispondere alla minaccia senza precedenti posta alla salute pubblica dal Covid-19. I leader libici devono porre come priorità la salute della loro gente", riferisce la nota. "Gli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi escalation militare e al trasferimento in corso di militari e di equipaggiamento bellico in Libia: in questo spirito, sostengono un dialogo facilitato dall'Onu tra gli attori libici per raggiungere un cessate il fuoco durevole e creare le condizioni per un ritorno a seri negoziati", conclude il dipartimento di Stato. (Res)