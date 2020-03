Speciale difesa: coronavirus, Stato maggiore, nessun ospedale da campo italiano in Lussemburgo

- In merito alla notizia riportata da parte di alcuni organi di stampa, circa l'invio in Lussemburgo di un ospedale da campo dislocato in Puglia, lo Stato maggiore della Difesa precisa che la richiesta alla Nato è arrivata dal governo lussemburghese. Infatti il Soc (southern operational center), con sede a Taranto, sottolinea lo Smd in un comunicato, fa parte del Nato Support Agency (Nspa), agenzia di supporto e approvvigionamento logistico della Nato. Inoltre la richiesta si è limitata ad assetti logistici e non ha riguardato alcun tipo di equipaggiamento medico/sanitario. Nella fattispecie la Nato ha voluto concedere al Lussemburgo il seguente materiale logistico: tende di varie dimensioni; gruppi elettrogeni; bagni e docce campali. Pertanto non si tratta di apparecchiature sanitarie (tipo ventilatori polmonari), bensì solo di strutture logistiche. (Com)