Alitalia: Ruspandini (Fd'I), Patuanelli riferisca in Parlamento, rivedere parametri debito e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini, capogruppo di Fd'I in commissione Trasporti giudica "preoccupanti" le parole del ministro Patuanelli e in una nota spiega: "In un momento tanto grave va rivisto il modo stesso di approcciarsi alla questione Alitalia e vanno superati i parametri stessi del debito e degli investimenti. Fratelli d'Italia chiede che il ministro riferisca in Commissione e che si smetta con la politica degli annunci e di prendersela con i lavoratori, che alla fine purtroppo sono gli unici a pagare. Siamo disposti - conclude - a dare il nostro contributo per quello che è un asset decisivo per le nazione, purché ci sia il necessario e dovuto coinvolgimento. Fratelli d'Italia non rimarrà a guardare". (Com)