Ue: Commissione chiede a Ecofin sospensione Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea chiederà, oggi, ai ministri europei delle Finanze, durante la Consiglio dell'Economia e delle Finanze, di approvare la proposta di attivare la "general escape clause", la clausola di salvaguardia che permette la sospensione del Patto di stabilità e di crescita per far fronte all'emergenza Coronavirus. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Marta Wieczorek, che ha sottolineato che l'esecutivo europeo "sostiene le istituzioni e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per mitigare le conseguenze economiche e sociali del Coronavirus". (Beb)