Usa: coronavirus, a New York tra dieci giorni termineranno le forniture mediche

- L'epidemia di coronavirus a New York peggiorerà nei prossimi giorni, con i danni che saranno accelerati dalla carenza di forniture mediche chiave, ha affermato il sindaco della città, Bill de Blasio. "Siamo a circa dieci giorni di distanza dal vedere carenze diffuse", ha detto de Blasio. "Se non otteniamo più ventilatori la gente morirà", ha continuato il sindaco. Lo stato di New York è diventato l'epicentro dell'epidemia negli Stati Uniti e rappresenta quasi la metà dei casi del paese. Ora ci sono 31.057 casi confermati a livello nazionale, con 390 morti. Il governatore dello stato Andrew Cuomo ha dichiarato che 15.168 persone sono risultate positive al virus, con un aumento di oltre 4 mila rispetto al giorno precedente. "Tutti gli statunitensi meritano la verità schietta", ha dichiarato de Blasio a "Nbc". "Sta solo peggiorando, e aprile e maggio andranno molto peggio." New York ora rappresenta circa il 5 per cento dei casi di coronavirus in tutto il mondo. (Nys)